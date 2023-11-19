В Одессе непогода свалила более сотни деревьев — подробности

Коммунальщики распиливают упавшее дерево. Фото: Одесский городской совет

Сегодня 19 ноября в Одессе ураганом уже повалено более сотни деревьев. Коммунальщики работают на местах и устраняют последствия.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Непогода в Одессе

Пока известно, что в городе уже повалено 109 деревьев и 55 больших веток. Уже убрано 75. Также были оборваны контактные сети городского электротранспорта, но работы по восстановлению уже проведены и транспорт работает. Сейчас в городе еще бушует ненастье, порывы ветра достигают 20 м/с. После обеда в Одессе уже второй раз за день выпал снег.

Одесская мэрия настойчиво просит горожан по возможности не выходить сегодня на улицу и быть бдительными во время передвижения по городу.

Оранжевый уровень опасности в Одесской области

Вчера синоптики объявили в регионе оранжевый уровень опасности на утро 19 ноября. Ожидается, что непогода продержится до вечера.

Минная опасность

Отметим, что из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибитие к берегу, а также дрейфование вдоль побережья.

В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельного вмешательства.

Напомним, в ночь на 19 ноября Одессу накрыл шквальный ветер и дождь. По состоянию на утро в городе непогода уже свалила более полусотни деревьев. Бурлящий циклон также принес с собой и первый снег.