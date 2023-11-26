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Гололедица на дорогах и поваленные деревья — Одессу накрыла непогода

26 ноября 2023 11:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Гололедица на дорогах и поваленные деревья — Одессу накрыла непогода
Дерево упало на автомобиль в Одессе. Фото: одесские СМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 26 ноября, в Одессе бушует непогода. В городе уже повалены деревья и наблюдается гололедица на дорогах. Коммунальщики производят посыпку дорог.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Гололедица на дорогах

По данным городского совета, сейчас наблюдается гололедица на Киевском шоссе, Тираспольском шоссе и Шкодовой горе. Из-за этого здесь затруднено движение транспорта. Коммунальщики производят посыпку дорог. К расчистке готовы 104 единицы техники и 560 коммунальщиков.

Поваленные деревья

По данным местных Telegram-каналов, сильный ветер повалил в городе деревья. Есть поврежденные автомобили. Всего в городе уже упало 13 деревьев и крупных веток. Отметим, что в горсовете на днях отчитались, что к преодолению последствий непогоды готовы 7 единиц техники и 194 сотрудника КП "Горзелентрест".

Минная опасность

Отметим, что из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья.

В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь - 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе - 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01.

Напомним, сегодня, 26 ноября, в Одессе в течение дня ожидаются значительные осадки, метель, гололед и налипание мокрого снега. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 25-30 м/с.

Также мы писали, что на трассах международного значения в Одесской области ограничено движение для большегрузных транспортных средств. Также уже есть аварии.

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