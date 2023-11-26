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В Одессе дерево упало на патрульное авто

26 ноября 2023 21:39
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Одессе дерево упало на патрульное авто
Дерево серьезно повредило патрульную машину в Одессе. Фото: скриншот с видео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Одессе и области очень сложные погодные условия — в регионе сильный снегопад и сильный ветер. Одно из деревьев, которое повалила непогода в Одессе, упало на авто патрульной полиции.

Соответствующее видео появилось в сети.

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Как видно из обнародованных в сети кадров, патрульное авто, на которое свалилось дерево, получило серьезные повреждения.

При этом, по предварительной информации, патрульные полицейские не пострадали в результате инцидента.

Напомним, из-за мощного снегопада в Украине перекрыт ряд транспортных магистралей. Также фиксируются отключения электроснабжения в десяти областях, однако самая тяжелая ситуация в Одесской и Николаевской областях.

Из-за ужасных погодных условий в Одесской области было принято решение полностью остановить движение любого вида транспорта на трассе Киев — Одесса. Также появилась информация, что перевозчики начали отменять автобусные рейсы из Киева в Одессу.

Президент Владимир Зеленский призывает украинцев, проживающих в охваченных непогодой регионах, быть осторожными и при необходимости обращаться в спасательные службы.

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