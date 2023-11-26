Перевізники почали скасовувати автобуси до Одеси

Автобус з'їхав з дороги через негоду в Одеській області. Фото: ДСНС

Через негоду перевізники почали скасовувати автобусні рейси з Києва до Одеси. Варто зазначити, що в Одеському регіоні зараз надзвичайно складні погодні умови, через що траса Київ — Одеса повністю перекрита.

Відповідна інформація з'явилася у соцмережах.

Читайте також:

Ситуація з автобусними квитками

На деяких сайтах придбати квитки можна, однак автобуси найближчим часом не їхатимуть, оскільки траса Київ — Одеса заблокована.

Скасування автобусних рейсів з Києва до Одеси

Влада Одеської області ухвалила рішення про перекриття траси Київ — Одеса сьогодні, 26 листопада, ввечері. Очікується, що заборона на рух будь-якого транспорту по трасі триватиме як мінімум чотири години. Варто зазначити, що через завірюху на цій транспортній магістралі опинилися заблокованими десятки автомобілів, рятувальники допомагали вивільнити водіїв та їхні транспортні засоби із снігової пастки.

Нагадаємо, через потужний снігопад в Україні перекрита низка транспортних магістралей. Також фіксуються відключення електропостачання у десяти областях, однак найважча ситуація наразі в Одеській та Миколаївській областях.

Через жахливі погодні умови на Одещині було ухвалено рішення повністю зупинити рух будь-якого виду транспорту на трасі Київ — Одеса.

Президент Володимир Зеленський закликає українців, які проживають у охоплених негодою регіонах, бути обережними та за необхідності звертатися до рятувальних служб.