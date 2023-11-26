Перевозчики начали отменять автобусы в Одессу

Автобус съехал с дороги из-за непогоды в Одесской области. Фото: ГСЧС

Из-за непогоды перевозчики начали отменять автобусные рейсы из Киева в Одессу. Стоит отметить, что в Одесском регионе сейчас очень сложные погодные условия, из-за чего трасса Киев — Одесса полностью перекрыта.

Соответствующая информация появилась в соцсетях.

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Ситуация с автобусными билетами

На некоторых сайтах купить билеты можно, однако автобусы в ближайшее время не будут ехать, поскольку трасса Киев — Одесса заблокирована.

Отмена автобусных рейсов из Киева в Одессу

Власти Одесской области приняли решение о перекрытии трассы Киев — Одесса сегодня, 26 ноября, вечером. Ожидается, что запрет на движение любого транспорта по трассе будет продолжаться как минимум четыре часа. Стоит отметить, что из-за вьюги на этой транспортной магистрали оказались заблокированы десятки автомобилей, спасатели помогали высвободить водителей и их транспортные средства из снежной ловушки.

Напомним, из-за мощного снегопада в Украине перекрыт ряд транспортных магистралей. Также фиксируются отключения электроснабжения в десяти областях, однако самая тяжелая ситуация в Одесской и Николаевской областях.

Из-за ужасных погодных условий в Одесской области было принято решение полностью остановить движение любого вида транспорта на трассе Киев — Одесса.

Президент Владимир Зеленский призывает украинцев, проживающих в охваченных непогодой регионах быть осторожными и при необходимости обращаться в спасательные службы.