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Снігопад на Одещині — яка зараз ситуація на кордоні з Молдовою

26 листопада 2023 20:42
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Снігопад на Одещині — яка зараз ситуація на кордоні з Молдовою
Снігопад на Одещині. Фото: ДСНС
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У зв'язку зі складними погодними умовами Молдова ухвалила рішення про призупинення роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною. Як відомо, сьогодні у Одеському регіоні потужний снігопад та сильний вітер.

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби України.

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Закриття пунктів пропуску на кордоні 

У прикордонному відомстві інформують про зміну ситуації в пунктах пропуску на Одещині через негоду. Пропуск транспортних засобів призупинений у пунтах пропуску "Маяки Паланка Удобне" та "Старокозаче Тудора". 

"У зв’язку з погодними умовами в населеному пункті Каушани (Республіка Молдова) завантажена траса. Через це суміжна сторона прийняла рішення про припинення пропуску транспортних засобів на свою територію в пунктах пропуску "Маяки — Паланка — Удобне", "Старокозаче —Тудора", — йдеться у повідомленні. 

Повідомлення про перекриття пунктів пропуску на кордоні з Молдовою
Повідомлення про перекриття пунктів пропуску на кордоні з Молдовою

Нагадаємо, через потужний снігопад Україні перекриті низка транспортних магістралей. Також фіксуються відключення електропостачання у десяти областях, однак найважча ситуація наразі у Одеській та Миколаївській областях. 

У зв'язку із жахливими погодними умовами на Одещині було прийнято рішення повністю зупинити рух будь-якого виду транспорту на трасі Київ-Одеса. Орієнтовно година заборони діятиме чотири години.

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