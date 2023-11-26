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Снегопад в Одесской области — какая сейчас ситуация на границе с Молдовой

26 ноября 2023 20:42
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Снегопад в Одесской области — какая сейчас ситуация на границе с Молдовой
Снегопад в Одесской области. Фото: ГСЧС
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В связи со сложными погодными условиями Молдова приняла решение о приостановке работы пунктов пропуска на границе с Украиной. Как известно, сегодня в Одесском регионе сильный снегопад и сильный ветер.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

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Закрытие пунктов пропуска на границе

В пограничном ведомстве информируют об изменении ситуации в пунктах пропуска в Одесской области из-за непогоды. Пропуск транспортных средств приостановлен в пунктах пропуска "Маяки Паланка Удобное" и "Старокозаче Тудора".

"В связи с погодными условиями в населенном пункте Каушаны (Республика Молдова) загружена трасса. Из-за этого смежная сторона приняла решение о прекращении пропуска транспортных средств на свою территорию в пунктах пропуска "Маяки — Паланка — Удобное", "Старокозачее — Тудора", — говорится в сообщении.

Сообщение о перекрытии пунктов пропуска на границе с Молдовой
Сообщение о перекрытии пунктов пропуска на границе с Молдовой

Напомним, из-за мощного снегопада в Украине перекрыт ряд транспортных магистралей. Также фиксируются отключения электроснабжения в десяти областях, однако самая тяжелая ситуация в Одесской и Николаевской областях.

В связи с ужасными погодными условиями в Одесской области было принято решение полностью остановить движение любого вида транспорта на трассе Киев — Одесса. Запрета будет действовать приблизительно четыре часа.

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