Закриття траси Київ-Одеса – коли відновлять рух

На трасі Київ — Одеса заборонили рух усього транспорту
Через жахливі погодні умови на Одещині було ухвалено рішення повністю зупинити рух будь-якого виду транспорту на трасі Київ — Одеса. Орієнтовно заборона триватиме чотири години.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Заборона пересування транспорту в Одеській області
"У зв'язку з погіршенням погодних умов з 19:30 діє заборона руху всіх транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 Київ — Одеса км 274+435 — км 466+700", — заявив він.
За словами Кіпера, інформацію про зняття заборони та поновлення руху транспорту повідомлять додатково.
Труханов просить мешканців Одеси не виходити з дому
Мер Одеси Геннадій Труханов просить місцевих жителів не залишати свої будинки, оскільки це небезпечно. За його словами, муніципальна варта забезпечує безпеку тих місць, які є найнебезпечнішими.
"Прохання — якнайшвидше йдіть додому. Ваше життя — наш пріоритет. Ми будемо працювати цілодобово", — сказав Труханов.
Нагадаємо, що на Одещині через негоду без електропостачання перебувають 179 населених пунктів. Також тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на трасі М-16 Одеса — Кучурга. Обмеження вже набули чинності.
Крім того, через негоду, яка сьогодні вирує в Одесі, значну частину рухомого складу КП "Одеселектротранс" заблокована і не може обслуговувати пасажирів. Це пов'язано з падінням дерев на контактну мережу й іноді — з відсутністю електропостачання.
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