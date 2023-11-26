Закриття траси Київ-Одеса – коли відновлять рух

Рятувальники допомагають витягнути автомобіль зі снігового замету. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Через жахливі погодні умови на Одещині було ухвалено рішення повністю зупинити рух будь-якого виду транспорту на трасі Київ — Одеса. Орієнтовно заборона триватиме чотири години.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Заборона пересування транспорту в Одеській області

"У зв'язку з погіршенням погодних умов з 19:30 діє заборона руху всіх транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 Київ — Одеса км 274+435 — км 466+700", — заявив він.

За словами Кіпера, інформацію про зняття заборони та поновлення руху транспорту повідомлять додатково.

Повідомлення про закриття дороги на трасі Київ — Одеса. Фото: скриншот

Труханов просить мешканців Одеси не виходити з дому

Мер Одеси Геннадій Труханов просить місцевих жителів не залишати свої будинки, оскільки це небезпечно. За його словами, муніципальна варта забезпечує безпеку тих місць, які є найнебезпечнішими.

"Прохання — якнайшвидше йдіть додому. Ваше життя — наш пріоритет. Ми будемо працювати цілодобово", — сказав Труханов.

Ситуація в Одесі 27 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Одещині через негоду без електропостачання перебувають 179 населених пунктів. Також тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на трасі М-16 Одеса — Кучурга. Обмеження вже набули чинності.

Крім того, через негоду, яка сьогодні вирує в Одесі, значну частину рухомого складу КП "Одеселектротранс" заблокована і не може обслуговувати пасажирів. Це пов'язано з падінням дерев на контактну мережу й іноді — з відсутністю електропостачання.