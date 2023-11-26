Снежный апокалипсис на Юге — жителей Одессы предупредили об отключении отопления и воды

Непогода в Одесской области. Фото: соцсети

В Одессе временно остановят работу больших районных котельных. Предпосылкой для этого стали сложные погодные условия и перепады напряжения в электросети города.

Об этом сообщает Одеса.Офіційно.

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"В связи со сложными погодными условиями и, как следствие, перепадами напряжения электроэнергии или полного прекращения электроснабжения вынуждены временно приостанавливать работу больших районных котельных", — говорится в сообщении.

Такие действия объясняют целью предотвращения дальнейших аварийных ситуаций и сохранения устойчивого функционирования оборудования.

Отмечается, что после возобновления стабильного электроснабжения процесс теплоснабжения будет сразу перезапущен.

Скриншот поста Одеса.Офіційно

Кроме того, в водоканале Одессы предупредили также об отключении водоснабжения.

"Из-за непогоды и проблем с электроснабжением сейчас наблюдаются перебои с водоснабжением в разных районах города Одессы. К сожалению, из-за скачков напряжения и отключения электроэнергии помповое оборудование выключается каждые 10 минут и не может работать стабильно", — сообщили там.

Так, для восстановления водоснабжения подавляющее большинство помповых станций было переведено на работу от генераторов, однако значительная мощность и технологические условия работы не позволяют использовать на них источники автономного питания.

"Ожидаем в ближайшее время улучшение электроснабжения и стабилизации давления воды", — добавили в водоканале.

Скриншот поста Інфокссводоканал

В то же время в ДТЭК заявили, что во время непогоды удалось вернуть свет 138 населенным пунктам Одесчины.

"Ремонтные бригады ДТЭК в усиленном режиме работают над возвращением света. Сейчас нам удалось заживить 25 тысяч домов в 138 населенных пунктах", — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что, несмотря на сильную метель, работы продолжаются — 93 бригады ДТЭК ремонтируют 106 воздушных линий, питающих 1847 подстанций.

Скриншот поста ДТЭК

Напомним, что в Одесской области из-за непогоды без электроснабжения находятся 179 населенных пунктов. Также временно перекрыто движение для большегрузных транспортных средств на трассе М-16 Одесса — Кучурга. Ограничения уже вступили в силу.

Кроме того, из-за непогоды, которая сегодня бушует в Одессе, значительная часть подвижного состава КП "Одессэлектротранс" заблокирована и не может обслуживать пассажиров. Это связано с падением деревьев на контактную сеть и иногда отсутствие электроснабжения.