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Сніговий апокаліпсис на Півдні — жителів Одеси попередили про відключення опалення та води

26 листопада 2023 20:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сніговий апокаліпсис на Півдні — жителів Одеси попередили про відключення опалення та води
Негода на Одещині. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Одесі тимчасово призупинять роботу великих районних котелень. Передумовою цьому стали складні погодні умови та перепади напруги в електромережі міста.

Про це повідомляє Одеса.Офіційно.

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"Через складні погодні умови та, як наслідок, перепади напруги електроенергії або повного припинення електропостачання вимушені тимчасово призупиняти роботу великих районних котелень", — йдеться у повідомленні.

Такі дії пояснюють метою запобігання подальших аварійних ситуацій та збереження сталого функціонування обладнання. 

Зазначається, що після відновлення стабільного електропостачання процес теплопостачання буде одразу перезапущено.

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Скриншот допису Одеса.Офіційно

Крім того, у водоканалі Одеси попередили також і про відключення водопостачання.

"Через негоду та проблеми з електропостачанням наразі спостерігаються перебої з водопостачанням в різних районах міста Одеси. На жаль, через стрибки напруги та відключення електроенергії, помпове обладнання вимикається кожні 10 хвилин  та не може працювати стабільно", — повідомили там.

Так, для відновлення водопостачання  переважна більшість помпових станцій була переведена на роботу від генераторів, проте значна потужність та технологічні умови роботи не дають можливості використання на них джерел автономного живлення.

"Очікуємо найближчим часом покращення електропостачання та стабілізації тиску води", — додали у водоканалі.

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Скриншот допису Інфоксводоканал

Водночас у ДТЕК заявили, що під час негоди вдалося повернути світло 138 населеним пунктам Одещини. 

"Ремонтні бригади ДТЕК у посиленому режимі працюють над поверненням світла. Наразі нам вдалося заживити 25 тисяч осель в 138 населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що попри сильну хуртовину роботи тривають — 93 бригади ДТЕК ремонтують 106 повітряних ліній, що живлять 1847 підстанцій. 

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Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, що на Одещині через негоду без електропостачання перебувають 179 населених пунктів. Також тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на трасі М-16 Одеса — Кучурга. Обмеження уже набули чинності.

Крім того, через негоду, яка сьогодні вирує в Одесі, значна частина рухомого складу КП "Одесміськелектротранс" заблокована та не може обслуговувати пасажирів. Це пов’язано з падінням дерев на контактну мережу та подекуди відсутність електропостачання. 

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