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На Одещині знеструмлено майже двісті населених пунктів

26 листопада 2023 17:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині знеструмлено майже двісті населених пунктів
Негода в Одеській області. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині через негоду без електропостачання перебувають 179 населених пунктів. Також тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на трасі М-16 Одеса - Кучурга. Обмеження уже набули чинності.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

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Ситуація по районах

  • Білгород-Дністровський район

З 16 територіальних громад в одній громаді (Кароліно-Бугазська) наявне світло, ще в одній частково (Білгород-Дністровська), в 14 громадах світло відсутнє. Проблем з водопостачанням та теплопостачанням немає. Працюють генератори.

  • Подільський район

У штатному режимі. Є невеликі відключення по Подільську, Окнянській, Ананьївській та Савранській громадах. Бригади ДТЕК працюють, комунікація налагоджена.

  • Болградський район

У більшості населених пунктів відсутнє електропостачання, життєвоважливі обʼєкти працюють на генераторах, сполучення між населеними пунктами ускладнене. Погодні умови залишаються складними: сильний вітер, завірюха.

  • Одеський район

Електропостачання відсутнє у 36 населених пунктах. Критична інфраструктура працює, водо/теплопостачання є.

  • Березівський район 

Відсутнє електропостачання в 39 населених пунктах та в 6 — частково. Всі об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі.

  • Роздільнянський район

Електроенергія відсутня у 16 населених пунктах. Всі обʼєкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі. 

  • Ізмаїльський район 

Без енергопостачання залишаються 43 населених пункти, 6 — частково. Обʼєкти критичної інфраструктури працюють від генераторів. Відсутнє водопостачання у м. Кілія.

Нагадаємо, у територіальних підрозділах поліції Одеси та області правоохоронці облаштували пункти незламності. На випадок негоди, тривалої відсутності електроенергії чи опалення кожен, хто цього потребує, може ними скористатися. Перелік адрес можна подивитися тут

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