На Одещині знеструмлено майже двісті населених пунктів
На Одещині через негоду без електропостачання перебувають 179 населених пунктів. Також тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на трасі М-16 Одеса - Кучурга. Обмеження уже набули чинності.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер
Ситуація по районах
- Білгород-Дністровський район
З 16 територіальних громад в одній громаді (Кароліно-Бугазська) наявне світло, ще в одній частково (Білгород-Дністровська), в 14 громадах світло відсутнє. Проблем з водопостачанням та теплопостачанням немає. Працюють генератори.
- Подільський район
У штатному режимі. Є невеликі відключення по Подільську, Окнянській, Ананьївській та Савранській громадах. Бригади ДТЕК працюють, комунікація налагоджена.
- Болградський район
У більшості населених пунктів відсутнє електропостачання, життєвоважливі обʼєкти працюють на генераторах, сполучення між населеними пунктами ускладнене. Погодні умови залишаються складними: сильний вітер, завірюха.
- Одеський район
Електропостачання відсутнє у 36 населених пунктах. Критична інфраструктура працює, водо/теплопостачання є.
- Березівський район
Відсутнє електропостачання в 39 населених пунктах та в 6 — частково. Всі об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі.
- Роздільнянський район
Електроенергія відсутня у 16 населених пунктах. Всі обʼєкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі.
- Ізмаїльський район
Без енергопостачання залишаються 43 населених пункти, 6 — частково. Обʼєкти критичної інфраструктури працюють від генераторів. Відсутнє водопостачання у м. Кілія.
Нагадаємо, у територіальних підрозділах поліції Одеси та області правоохоронці облаштували пункти незламності. На випадок негоди, тривалої відсутності електроенергії чи опалення кожен, хто цього потребує, може ними скористатися. Перелік адрес можна подивитися тут.
Читайте Новини.LIVE!