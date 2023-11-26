На Одесчине обесточены почти двести населенных пунктов
В Одесской области из-за непогоды без электроснабжения находятся 179 населенных пунктов. Также временно перекрыто движение для большегрузных транспортных средств на трассе М-16 Одесса – Кучурган. Ограничения уже вступили в силу.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Ситуация по районам
- Белгород-Днестровский район
Из 16 территориальных общин в одной общине (Каролино-Бугазская) есть свет, еще в одной частично (Белгород-Днестровская), в 14 общинах свет отсутствует. Проблем с водоснабжением и теплоснабжением нет. Работают генераторы.
- Подольский район
В штатном режиме. Есть небольшие отключения по Подольску, Окнянской, Ананьевской и Савранской общинам. Бригады ДТЭК работают, коммуникация отлажена.
- Болградский район
В большинстве населенных пунктов отсутствует электроснабжение, жизненно важные объекты работают на генераторах, сообщение между населенными пунктами затруднено. Погодные условия остаются сложными: сильный ветер, метель.
- Одесский район
Электроснабжение отсутствует в 36 населенных пунктах. Критическая инфраструктура работает, водо/теплоснабжение есть.
- Березовский район
Отсутствует электроснабжение в 39 населенных пунктах и в 6 — частично. Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.
- Раздельнянский район
Электроэнергия отсутствует в 16 населённых пунктах. Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.
- Измаильский район
Без энергоснабжения остаются 43 населенных пункта, 6 — частично. Объекты критической инфраструктуры работают от генераторов. Отсутствует водоснабжение в г. Килия.
Напомним, в территориальных подразделениях полиции Одессы и области правоохранители обустроили пункты несокрушимости. На случай непогоды, длительного отсутствия электроэнергии или отопления каждый, кто в этом нуждается, может ими воспользоваться. Список адресов можно посмотреть здесь.
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