Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Одесчине обесточены почти двести населенных пунктов arrow

На Одесчине обесточены почти двести населенных пунктов

26 ноября 2023 17:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Одесчине обесточены почти двести населенных пунктов
Непогода в Одесской области. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области из-за непогоды без электроснабжения находятся 179 населенных пунктов. Также временно перекрыто движение для большегрузных транспортных средств на трассе М-16 Одесса – Кучурган. Ограничения уже вступили в силу.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Ситуация по районам

  • Белгород-Днестровский район

Из 16 территориальных общин в одной общине (Каролино-Бугазская) есть свет, еще в одной частично (Белгород-Днестровская), в 14 общинах свет отсутствует. Проблем с водоснабжением и теплоснабжением нет. Работают генераторы.

  • Подольский район

В штатном режиме. Есть небольшие отключения по Подольску, Окнянской, Ананьевской и Савранской общинам. Бригады ДТЭК работают, коммуникация отлажена.

  • Болградский район

В большинстве населенных пунктов отсутствует электроснабжение, жизненно важные объекты работают на генераторах, сообщение между населенными пунктами затруднено. Погодные условия остаются сложными: сильный ветер, метель.

  • Одесский район

Электроснабжение отсутствует в 36 населенных пунктах. Критическая инфраструктура работает, водо/теплоснабжение есть.

  • Березовский район

Отсутствует электроснабжение в 39 населенных пунктах и в 6 — частично. Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.

  • Раздельнянский район

Электроэнергия отсутствует в 16 населённых пунктах. Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.

  • Измаильский район

Без энергоснабжения остаются 43 населенных пункта, 6 — частично. Объекты критической инфраструктуры работают от генераторов. Отсутствует водоснабжение в г. Килия.

Напомним, в территориальных подразделениях полиции Одессы и области правоохранители обустроили пункты несокрушимости. На случай непогоды, длительного отсутствия электроэнергии или отопления каждый, кто в этом нуждается, может ими воспользоваться. Список адресов можно посмотреть здесь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Актуальное по теме