На Одесчине обесточены почти двести населенных пунктов

Непогода в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области из-за непогоды без электроснабжения находятся 179 населенных пунктов. Также временно перекрыто движение для большегрузных транспортных средств на трассе М-16 Одесса – Кучурган. Ограничения уже вступили в силу.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Ситуация по районам

Белгород-Днестровский район

Из 16 территориальных общин в одной общине (Каролино-Бугазская) есть свет, еще в одной частично (Белгород-Днестровская), в 14 общинах свет отсутствует. Проблем с водоснабжением и теплоснабжением нет. Работают генераторы.

Подольский район

В штатном режиме. Есть небольшие отключения по Подольску, Окнянской, Ананьевской и Савранской общинам. Бригады ДТЭК работают, коммуникация отлажена.

Болградский район

В большинстве населенных пунктов отсутствует электроснабжение, жизненно важные объекты работают на генераторах, сообщение между населенными пунктами затруднено. Погодные условия остаются сложными: сильный ветер, метель.

Одесский район

Электроснабжение отсутствует в 36 населенных пунктах. Критическая инфраструктура работает, водо/теплоснабжение есть.

Березовский район

Отсутствует электроснабжение в 39 населенных пунктах и в 6 — частично. Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.

Раздельнянский район

Электроэнергия отсутствует в 16 населённых пунктах. Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.

Измаильский район

Без энергоснабжения остаются 43 населенных пункта, 6 — частично. Объекты критической инфраструктуры работают от генераторов. Отсутствует водоснабжение в г. Килия.

Напомним, в территориальных подразделениях полиции Одессы и области правоохранители обустроили пункты несокрушимости. На случай непогоды, длительного отсутствия электроэнергии или отопления каждый, кто в этом нуждается, может ими воспользоваться. Список адресов можно посмотреть здесь.