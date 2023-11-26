В Одесі дерево впало на патрульне авто
В Одесі та області надзвичайно складні погодні умови — у регіоні сильний снігопад та потужний вітер. Одне з дерев, яке повалила негода у Одесі, впало на авто патрульної поліції.
Відповідне відео з'явилося у мережі.
Патрульне авто постраждало через негоду
Як видно з оприлюднених у мережі кадрів, патрульне авто, на яке звалилося дерево, отримало серйозні пошкодження.
При цьому, за попередньою інформацією, патрульні поліцейські не постраждали внаслідок інциденту.
Нагадаємо, через потужний снігопад в Україні перекрита низка транспортних магістралей. Також фіксуються відключення електропостачання у десяти областях, однак найважча ситуація наразі в Одеській та Миколаївській областях.
Через жахливі погодні умови на Одещині було ухвалено рішення повністю зупинити рух будь-якого виду транспорту на трасі Київ — Одеса. Також з'явилася інформація, що перевізники почали скасовувати автобусні рейси з Києва до Одеси.
Президент Володимир Зеленський закликає українців, які проживають у охоплених негодою регіонах, бути обережними та за необхідності звертатися до рятувальних служб.
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