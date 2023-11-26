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В Одесі дерево впало на патрульне авто

26 листопада 2023 21:39
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В Одесі дерево впало на патрульне авто
Дерево серйозно пошкодило патрульну машину в Одесі. Фото: скриншот із відео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В Одесі та області надзвичайно складні погодні умови  у регіоні сильний снігопад та потужний вітер. Одне з дерев, яке повалила негода у Одесі, впало на авто патрульної поліції. 

Відповідне відео з'явилося у мережі. 

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Як видно з оприлюднених у мережі кадрів, патрульне авто, на яке звалилося дерево, отримало серйозні пошкодження. 

При цьому, за попередньою інформацією, патрульні поліцейські не постраждали внаслідок інциденту. 

Нагадаємо, через потужний снігопад в Україні перекрита низка транспортних магістралей. Також фіксуються відключення електропостачання у десяти областях, однак найважча ситуація наразі в Одеській та Миколаївській областях. 

Через жахливі погодні умови на Одещині було ухвалено рішення повністю зупинити рух будь-якого виду транспорту на трасі Київ — Одеса. Також з'явилася інформація, що перевізники почали скасовувати автобусні рейси з Києва до Одеси. 

Президент Володимир Зеленський закликає українців, які проживають у охоплених негодою регіонах, бути обережними та за необхідності звертатися до рятувальних служб. 

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