Сила стихии поражает — мощный ветер на Одесщине надвое сломал электроопору
Сильная метель в Одесской области снесла одну из металлических опор электропередач. То есть, значительное количество жителей остались без света.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Ураган снес электроопору
На указанном фото видно, что на улице бушует снежная стихия. При этом посреди пустой местности стоит сломанная пополам электроопора.
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В Укрэнерго сообщили, что из-за плохих погодных условий, многие районы в Одесской и Николаевской областях остались без электричества.
"Наши ремонтные команды, работая совместно с сотрудниками облэнерго, уже приступили к ремонтным работам, чтобы как можно скорее восстановить надёжное электроснабжение в этих регионах. В некоторых местах электричество уже восстановлено. Однако, из-за обширных повреждений и холодной погоды, ремонт может занять больше времени, чем обычно", — говорится в сообщении.
Напомним, что в связи с ужасными погодными условиями в Одесской области было принято решение полностью остановить движение любого вида транспорта на трассе Киев — Одесса. Ориентировочно запрет будет действовать четыре часа.
Кроме того, в Одесской области из-за непогоды без электроснабжения находятся 179 населенных пунктов. Также временно перекрыто движение для большегрузных транспортных средств на трассе М-16 Одесса — Кучурга. Ограничения уже вступили в силу.
Также, из-за непогоды, которая сегодня бушует в Одессе, значительная часть подвижного состава КП "Одессэлектротранс" заблокирована и не может обслуживать пассажиров. Это связано с падением деревьев на контактную сеть и иногда — с отсутствием электроснабжения.
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