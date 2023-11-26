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Сила стихии поражает — мощный ветер на Одесщине надвое сломал электроопору

26 ноября 2023 23:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сила стихии поражает — мощный ветер на Одесщине надвое сломал электроопору
Сломанная опора электропередач. Фото: Укрэнерго
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сильная метель в Одесской области снесла одну из металлических опор электропередач. То есть, значительное количество жителей остались без света.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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На указанном фото видно, что на улице бушует снежная стихия. При этом посреди пустой местности стоит сломанная пополам электроопора.

Одесская область
Сломанная электроопора в Одесской области. Фото: Укрэнерго

Сильные метели обесточивают Украину 

В Укрэнерго сообщили, что из-за плохих погодных условий, многие районы в Одесской и Николаевской областях остались без электричества. 

"Наши ремонтные команды, работая совместно с сотрудниками облэнерго, уже приступили к ремонтным работам, чтобы как можно скорее восстановить надёжное электроснабжение в этих регионах. В некоторых местах электричество уже восстановлено. Однако, из-за обширных повреждений и холодной погоды, ремонт может занять больше времени, чем обычно", — говорится в сообщении.

Напомним, что в связи с ужасными погодными условиями в Одесской области было принято решение полностью остановить движение любого вида транспорта на трассе Киев — Одесса. Ориентировочно запрет будет действовать четыре часа.

Кроме того, в Одесской области из-за непогоды без электроснабжения находятся 179 населенных пунктов. Также временно перекрыто движение для большегрузных транспортных средств на трассе М-16 Одесса — Кучурга. Ограничения уже вступили в силу.

Также, из-за непогоды, которая сегодня бушует в Одессе, значительная часть подвижного состава КП "Одессэлектротранс" заблокирована и не может обслуживать пассажиров. Это связано с падением деревьев на контактную сеть и иногда — с отсутствием электроснабжения.

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