В Одессе бурлит стихия — сильная буря завалила трубу котельной
Мощная снежная буря продолжает доставлять хлопоты в Одесской области. Так, сильный ветер разрушил трубу котельной в городе.
Соответствующее видео распространяется соцсетями.
Непогода в Одессе
Инцидент произошел в Одессе на улице Паустовского. Штормовой ветер повредил трубу, поднимающуюся высоко над котельной. По словам очевидцев, послышался громкий грохот.
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Что известно о буре в Одесской области
Напомним, что сильная метель в Одесской области снесла одну из металлических опор электропередач. Таким образом, значительное количество жителей осталось без света.
Также мы писали, что в Одессе из-за сложных погодных условий упало дерево на авто патрульной полиции.
Добавим, что на дорогах Одесской области уже произошло почти полсотни аварий. Больше всего ДТП на Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях. В частности, съехали с дороги несколько автобусов с пассажирами.
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