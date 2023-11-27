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В Одессе бурлит стихия — сильная буря завалила трубу котельной

27 ноября 2023 00:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Одессе бурлит стихия — сильная буря завалила трубу котельной
Буря свалила трубу котельной в Одессе. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мощная снежная буря продолжает доставлять хлопоты в Одесской области. Так, сильный ветер разрушил трубу котельной в городе.

Соответствующее видео распространяется соцсетями.

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Инцидент произошел в Одессе на улице Паустовского. Штормовой ветер повредил трубу, поднимающуюся высоко над котельной. По словам очевидцев, послышался громкий грохот.

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Что известно о буре в Одесской области

Напомним, что сильная метель в Одесской области снесла одну из металлических опор электропередач. Таким образом, значительное количество жителей осталось без света.

Также мы писали, что в Одессе из-за сложных погодных условий упало дерево на авто патрульной полиции.

Добавим, что на дорогах Одесской области уже произошло почти полсотни аварий. Больше всего ДТП на Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях. В частности, съехали с дороги несколько автобусов с пассажирами.

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