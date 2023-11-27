В мерії Одеси заявили, що понад сто тисяч людей лишилися без опалення — деталі

Зруйновна труба котельні в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Через надзвичайну ситуацію на одній з котелень в Пересипському районі Одеси залишились без опалення 246 багатоквартирних будинків, 120 тисяч населення, 25 освітніх закладів та медустанов. У разі неможливості запуску котельні міська влада разом зі спеціалістами "Одесагаз" та інших профільних служб пропрацьована можливість підключення модульних котелень в якості резервів.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

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За словами Труханова, до моменту відновлення роботи котельної, будуть запущені модульні котельні. Їхню доставку до міста забезпечать працівники ДСНС України в Одеській області з усіх міст України, де такі є.

"Це дозволить дати тепло в домівки мешканців, підключаючи їх до мереж газопостачання. Кожна котельня буде встановлена на окрему групу будинків", — підкреслив мер Одеси.

Геннадій Труханов на нараді. Джерело: соцмережі

Труханов також додав, що, за попередньою інформацією фахівців, стан труби дозволяє організувати опалювальний процес. За прогнозами — протиаварійні роботи триватимуть десь 10-15 днів.

"Наразі ведуться роботи з ліквідації наслідків. Дякую будівельним організаціям "Стікон", "Будова", які долучилися до розбору. Також ми розгортаємо намети для обігріву, організовуємо гарячі напої та їжу для місцевих мешканців", — зазначив мер Одеси.

Нагадаємо, що раніше в Одесі через негоду завалилася труба котельної у Пересипському районі міста на вулиці Паустовського. Згодом після негоди кадри руйнувань показали в мережі. Пошкоджень зазнала також і сама будівля, а одесити залишились без опалення.