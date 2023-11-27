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В мэрии Одессы заявили, что более ста тысяч человек остались без отопления — детали

27 ноября 2023 20:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В мэрии Одессы заявили, что более ста тысяч человек остались без отопления — детали
Разрушительная труба котельной в Одессе. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Из-за чрезвычайной ситуации на одной из котельных в Пересыпском районе Одессы остались без отопления 246 многоквартирных домов, 120 тысяч населения, 25 образовательных учреждений и медучреждений. В случае невозможности запуска котельной власть вместе со специалистами "Одессагаз" и других профильных служб проработана возможность подключения модульных котельных в качестве резервов.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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По словам Труханова, к моменту возобновления работы котельной будут запущены модульные котельные. Их доставку в город обеспечат работники ГСЧС Украины в Одесской области из всех городов Украины, где таковые имеются.

"Это позволит дать тепло в дома жильцов, подключая их к сетям газоснабжения. Каждая котельная будет установлена на отдельную группу домов", — подчеркнул мэр Одессы.

Геннадий Труханов на совещании. Источник: соцсети

Труханов также добавил, что, по предварительным данным специалистов, состояние трубы позволяет организовать отопительный процесс. По прогнозам, противоаварийные работы будут продолжаться где-то 10-15 дней.

"В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий. Спасибо строительным организациям "Стикон", "Будова", которые присоединились к разбору. Также мы разворачиваем палатки для обогрева, организовываем горячие напитки и еду для местных жителей", — отметил мэр Одессы.

Напомним, что ранее в Одессе из-за непогоды рухнула труба котельной в Пересыпском районе города на улице Паустовского. Впоследствии после непогоды кадры разрушений показали в сети. Повреждение получило также и само здание, а одесситы остались без отопления.

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