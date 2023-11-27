Будет работать до утра — в Одессе в тестовом режиме запустили котельную со сломанной трубой

Котельная "Северная-2" заработала со сломанной трубой. Фото: соцсети

В Одессе возобновила работа котельная "Северная-2" с разрушенной ветром 100-метровой дымоходной трубой. Ее часть упала накануне, в результате чего тысячи людей остались без отопления.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

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Котельная работает в тестовом режиме

"Возобновлена работа поврежденной в результате непогоды котельной. Сейчас в тестовом режиме предоставляется тепло для 120 тысяч абонентов в Одессе. К утру в домах людей должно быть тепло", — написал он в Telegram.

Пост Кипера. Источник: Telegram

В то же время в коммунальном предприятии "Теплоснабжение города Одессы" уточнили, что работа котельной "Северная-2" возобновлена, гидравлика стабилизирована. Котельная будет работать в тестовом режиме до утра.

Пост КП. Источник: Facebook

Отмечается, что работы по ликвидации последствий разрушения котельной трубы продолжаются.

Напомним, что ранее в Одессе из-за непогоды рухнула труба котельной в Пересыпском районе города на улице Паустовского. В то же время мэр города Геннадий Труханов заявил, что более ста тысяч человек остались без отопления.