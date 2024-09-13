В Одесі розповіли про перспективи будівельного бізнесу

Учасники Odesa Revival Economic Forum. Фото: Новини.LIVE

Будівництво та виробництво будівельних матеріалів є одними з найбільш перспективних галузей повоєнної відбудови України. Останніми роками у цій сфері відбулося чимало позитивних зрушень. Але викликів теж чимало.

Про це на форумі Odesa Revival Economic Forum, що выдбувся вчора в Одесі, заявив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе.

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Перспективи галузі

За словами Льва Парцхаладзе, якщо у 2013 році Україна посідала 186-те місце зі 189 країн за легкістю отримання дозволу на будівництво, то тепер, якби такі рейтинги існували, була б десь на п’ятій сходинці. Забудовник запевняє, що у галузі практично прибрали корупцію, а отримати необхідні документи стало набагато легше.

"Ніхто не пам’ятає, але хочу просто нагадати, щоб отримати дозвіл на будівництво, треба було десь 380 днів мінімум і 37 документів. Зараз п’ять документів, і це можна зробити за 50 днів", — говорить Лев Парцхаладзе.

Масштаби відбудови

За словами забудовника, сьогодні, внаслідок російської агресії, близько 30 мільйонів кв. м житла в Україні знищено повністю або пошкоджено. Крім того, не менше 60% — це застарілий житловий фонд, який потребує модернізації або навіть повної перебудови.

Ціни на житло

Зазначимо, що експерти прогнозують зростання цін на нерухомість в Україні через підвищення інфляції до 7,5% у серпні. За їхніми оцінками, до кінця 2024 року ціни можуть зрости на 7-10%, а найбільше подорожчання очікується в період осені-зими 2024-2025 років.