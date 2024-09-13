Без Горького — в Одесі демонтували пам’ятник російському письменнику

Пам'ятник Максиму Горькому в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У парку Марка Твена демонтували пам’ятник російському письменнику Максиму Горькому. Раніше парк носив його ім’я.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Чому знесли

Рішення про демонтаж пам’ятника ухвалила ще у березні минулого року міська історико-топонімічна комісія. Щодо подальшої долі монумента члени комісії не повідомляли, але заявили, що зносять його згідно за законами про декомунізацію і про культурну спадщину.

Відзначимо, що позбутися імені Максима Горького на картах українських міст радить Український інститут національної пам’яті.

Нагадаємо, що Максим Горький (справжнє ім’я Олексій Пєшков) був ініціатором створення Спілки письменників СРСР, схвалював сталінський режим і негативно висловлювався про українську мову.

Що відомо про пам’ятник

Пам’ятник Горькому в однойменному парку був встановлений у 1969 році на честь сторіччя з дня народження письменника. Постамент зроблений з чорного мармуру, сама скульптура — з бронзи. Монумент створений скульптором Олександром Князиком.

Нагадаємо також, що цього року парк Горького був перейменований на честь американського письменника Марка Твена.