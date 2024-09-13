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В Одесі хочуть створити два індустріальних парка — де саме

13 вересня 2024 11:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі планують створити два індустріальних парка
Геннадій Труханов і Олег Кіпер на економічному форумі в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні Одеса працює над створенням двох індустріальних парків. Один з них розташується біля порту, інший — на Пересипу. Міська влада розраховує заохотити до них інвесторів.

Про це на форумі Odesa Revival Economic Forum, що проходив вчора в Одесі, заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

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Території під створення індустріального парку місто планує виділити на полях фільтрації біля Одеського морського порту і на території промислового вузла "Куліндорово". 

"Біля порту всі умови для того, щоби будувати бізнес", — зазначив Геннадій Труханов. 

Мер розповів, що місто створює умови та інструменти для розвитку підприємництва. Зокрема, на сьогодні кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання в Одесі перевищила рівень до початку повномасштабної війни. Завдяки цьому у 2023 році до бюджету міста надійшло податків більше, ніж навіть у довоєнному 2021 році, при однакових ставках. 

Що таке індустріальний парк

Індустріальні парки — це спеціальні промислові території, як правило, з підготовленою інженерно-транспортною інфраструктурою, набором необхідних сервісів, спрощеними регуляторними процедурами та пакетом інвестиційних стимулів для виробничих та науково-дослідних підприємств. 

В Україні розвиток індустріальних парків почали у 2012 році, а у травні 2022 року Верховна Рада надала їм податкові та митні пільги. Зокрема, резидентів парків звільнили від ПДВ і мита при імпорті нового обладнання і від податку на прибуток на десять років. Наразі в Україні зареєстровані 86 індустріальних парків, серед яких iPark в Одеському районі, "Подільськ" в однойменному місті та "ЕКОПОРТ" у Нових Білярах.

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