В Одессе планируют создать два индустриальных парка

Геннадий Труханов и Олег Кипер на экономическом форуме в Одессе Фото: Новини.LIVE

Сегодня Одесса работает над созданием двух индустриальных парков. Один из них расположится возле порта, другой — на Пересыпи. Городские власти рассчитывают привлечь к ним инвесторов.

Об этом на проходившем вчера в Одессе форуме Odesa Revival Economic Forum заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Индустриальные парки

Территории для создания индустриального парка город планирует выделить на полях фильтрации возле Одесского морского порта и на территории промышленного узла "Кулиндорово".

"У порта все условия для того, чтобы строить бизнес", — отметил Геннадий Труханов.

Мэр рассказал, что город создает условия и инструменты для развития предпринимательства. В частности, на сегодняшний день количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов в Одессе превысило уровень до начала полномасштабной войны. Благодаря этому в 2023 году в бюджет города поступило налогов больше, чем даже в довоенном 2021 году, при одинаковых ставках.

Что такое индустриальный парк

Индустриальные парки — это специальные промышленные территории, как правило, с подготовленной инженерно-транспортной инфраструктурой, набором необходимых сервисов, упрощенными регуляторными процедурами и пакетом инвестиционных стимулов для производственных и научно-исследовательских предприятий.

В Украине развитие индустриальных парков началось в 2012 году, а в мае 2022 года Верховная Рада предоставила им налоговые и таможенные льготы. В частности, резиденты парков освобождены от НДС и пошлины при импорте нового оборудования и от налога на прибыль на десять лет. В Украине зарегистрировано 86 индустриальных парков, среди которых iPark в Одесском районе, "Подольск" в одноименном городе и "ЭКОПОРТ" в Новых Белярах.