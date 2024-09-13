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Без Горького — в Одессе демонтировали памятник русскому писателю

13 сентября 2024 12:22
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одеса лишилася без пам'ятника Горького
Памятник Максиму Горькому в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В парке Марка Твена был демонтирован памятник русскому писателю Максиму Горькому. Раньше парк носил его имя.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Почему снесли

Решение о демонтаже памятника приняла еще в марте прошлого года городская историко-топонимическая комиссия. О дальнейшей судьбе монумента члены комиссии не сообщали, но заявили, что сносят его согласно законам о декоммунизации и о культурном наследии.

Отметим, что избавиться от имени Максима Горького на картах украинских городов советует Украинский институт национальной памяти.

Напомним, что Максим Горький (настоящее имя Алексей Пешков) был инициатором создания Союза писателей СССР, одобрял сталинский режим и негативно высказывался об украинском языке.

Что известно о памятнике

Памятник Горькому в одноименном парке был установлен в 1969 году в честь столетия со дня рождения писателя. Постамент сделан из черного мрамора, сама скульптура — из бронзы. Монумент создан скульптором Александром Князиком.

Напомним, что в этом году парк Горького был переименован в честь американского писателя Марка Твена.

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