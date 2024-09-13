В Одессе рассказали о перспективах строительного бизнеса

Участники Odesa Revival Economic Forum. Фото: Новини.LIVE

Строительство и производство строительных материалов являются одними из наиболее перспективных отраслей послевоенного восстановления Украины. В последние годы в этой сфере произошло немало положительных сдвигов. Но вызовов тоже немало.

Об этом на проходившем вчера в Одессе форуме Odesa Revival Economic Forum заявил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

Читайте также:

Перспективы отрасли

По словам Льва Парцхаладзе, если в 2013 году Украина находилась на 186-м месте из 189 стран по легкости получения разрешения на строительство, то теперь, если бы такие рейтинги существовали, была бы где-то на пятой строчке. Застройщик уверяет, что в отрасли практически убрали коррупцию, а получить необходимые документы стало гораздо легче.

" Никто не помнит, но хочу просто напомнить, чтобы получить разрешение на строительство, нужно было где-то 380 дней минимум и 37 документов. Сейчас пять документов, и это можно сделать за 50 дней", — говорит Лев Парцхаладзе.

Масштабы восстановления

По словам застройщика, сегодня, в результате российской агрессии, около 30 миллионов кв. м жилья в Украине уничтожено полностью или повреждено. Кроме того, не менее 60% — это устаревший жилищный фонд, нуждающийся в модернизации или даже полной перестройке.

Цены на жилье

Отметим, что эксперты прогнозируют рост цен на недвижимость в Украине из-за повышения инфляции до 7,5% в августе. По их оценкам, к концу 2024 года цены могут вырасти на 7-10%, а наибольшее удорожание ожидается в период осени-зимы 2024-2025 годов.