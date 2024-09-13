В Одессе потратят 11 миллионов на ремонт котельной

Труба котельной "Северная-2". Фото: мэрия Одессы

Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" объявило тендер на капитальный ремонт здания котельной "Северная-2" по улице Паустовского, 29а. Стартовую цену работ назначили в 11,4 миллиона гривен. Ранее на этой котельной начали восстанавливать трубу.

Об этом Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Что хотят сделать

Торги состоятся 20 сентября, а сами работы должны быть завершены до 1 декабря этого года. Согласно тендерной документации подрядчик должен восстановить опорные конструкции, установить балки и колонны, отремонтировать кровлю, укрепить фундамент, а также заменить освещение.

Отметим, что котельная "Северная-2" обеспечивает теплом десять детских садов, девять школ и шесть медицинских заведений, обслуживая всего 120 000 жителей города.

Предварительный ремонт

Отметим, что в ночь на 27 ноября прошлого года сильный ветер разрушил дымовую трубу котельной высотой более ста метров. Труба была построена еще в 1989 году и, по выводам специалистов, строительные работы выполнили некачественно. В частности, образцы бетона из разных участков здания оказались разного уровня прочности. Специалисты решили, что отремонтировать трубу невозможно, поэтому нужно строить новую.

В августе начались работы по устройству фундамента и изготовлению конструкций новой трубы. На это UNICEF выделила 60 миллионов гривен. Завершить работу планировали до 1 ноября.