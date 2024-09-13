В Одессе задержали поджигателей машин военных

Сотрудник СБУ рядом с задержанным. Фото: СБУ

Полицейские и сотрудники СБУ задержали двух одесситов, жителя Измаильского района и переселенца из Луганской области. По заданию российских спецслужб они жгли машины военных. Среди задержанных – трое несовершеннолетних.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Одесской области.

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Ради денег

В поисках "легкого заработка" в Telegram-каналах молодые люди наткнулись на представителей спецслужб РФ. Те платили им за поджоги автомобилей военных. Ребята сами искали потенциальные цели и согласовали их с российскими кураторами.

Свои действия злоумышленники снимали на телефон и отправляли отчеты представителям спецслужб.

Всего они уничтожили шесть служебных автомобилей украинских защитников. Впрочем, обещанные деньги им так и не заплатили.

Что угрожает поджигателям

Молодых людей задержали по горячим следам в разных районах Одесской области. Во время обысков в их жилье сотрудники СБУ обнаружили зажигательные средства, а в телефонах — переписку с российскими кураторами.

Задержанным сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Если суд признает молодых людей виновными, им грозит от 8 до 10 лет заключения. В настоящее время они находятся под стражей.