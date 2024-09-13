В Одессе задержали поджигателей машин военных

В Одесской области задержали вражеских агентов, поджигавших машины военных
Полицейские и сотрудники СБУ задержали двух одесситов, жителя Измаильского района и переселенца из Луганской области. По заданию российских спецслужб они жгли машины военных. Среди задержанных – трое несовершеннолетних.
Об этом сообщили в управлении СБУ в Одесской области.
Ради денег
В поисках "легкого заработка" в Telegram-каналах молодые люди наткнулись на представителей спецслужб РФ. Те платили им за поджоги автомобилей военных. Ребята сами искали потенциальные цели и согласовали их с российскими кураторами.
Свои действия злоумышленники снимали на телефон и отправляли отчеты представителям спецслужб.
Всего они уничтожили шесть служебных автомобилей украинских защитников. Впрочем, обещанные деньги им так и не заплатили.
Что угрожает поджигателям
Молодых людей задержали по горячим следам в разных районах Одесской области. Во время обысков в их жилье сотрудники СБУ обнаружили зажигательные средства, а в телефонах — переписку с российскими кураторами.
Задержанным сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
- ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение имущества, совершенное путем поджога).
Если суд признает молодых людей виновными, им грозит от 8 до 10 лет заключения. В настоящее время они находятся под стражей.
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