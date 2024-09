У Києві обговорили безпеку українських портів

Володимир Зеленський виступає на конференції у Києві. Фото: Facebook

Руйнування росіянами зернових терміналів та інфраструктури українських портів загрожує не тільки економіці країни, але й глобальній продовольчій безпеці. Тому захист портів Одеської області — одне з головних завдань держави.

Про це йшлося на міжнародній конференції "United for Justice. Accountability for the Attacks against Civilian Objects" у Києві, повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій.

Читайте також:

Масштаби руйнувань

За останні два роки російські окупанти знищили в Україні 280 об'єктів портової інфраструктури, понад 150 транспортних засобів, 17 цивільних суден, у тому числі понад 100 тисяч тонн зернових вантажів. Тим не менш, Україна залишається одним з найбільших експортерів агропродукції у світі.

"Рік тому, завдяки підтримці військово-морських сил ЗСУ та наших міжнародних партнерів Україна запустила в роботу морський коридор. Попри постійні обстріли ворогом портової інфраструктури, цей коридор не припиняв своєї роботи. За цей час портами було оброблено 2 523 суден і перевантажено понад 68 мільйонів тонн вантажів, з яких 46 мільйонів тонн агропродукції пішли на експорт до понад 46 країн світу. Це більше, ніж було експортовано за час дії Зернової ініціативи, що демонструє: навіть під час війни Україна виконує свої міжнародні зобов'язання та робить вагомий внесок у світову продовольчу безпеку", – наголосив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Пріоритети захисту

У міністерстві визначають такі головні завдання на сьогодні:

підтримка безперебійної роботи Українського морського коридору;

відновлення та модернізацію портової інфраструктури;

діджиталізація процесів у портах;

збереження та розвиток потенціалу Дунайського портового кластера;

забезпечення стабільного функціонування залізничної інфраструктури, що веде до портів.

Атака на зерно

Нагадаємо, що вчора, 12 вересня, російська ракета влучила у цивільне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке везло вантаж пшениці для Єгипту, одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, обійшлося без жертв. У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський нагадав, що від нормальної та безперешкодної роботи українського продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу.