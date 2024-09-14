В Одесской области водитель грузовика вез метамфетамин да еще и попытался дать взятку пограничнику

Удалены наркотики на КПП. Фото: ГНСУ

В пункте пропуска "Орловка" задержали водителя грузовика, пытавшегося провезти метамфетамин через границу. Чтобы избежать ответственности за нарушение, он еще и предложил взятку пограничнику.

Об этом в субботу, 15 сентября, сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

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Воз метамфетамин в грузовике

Во время контроля грузовика пограничник заметил, что водитель был расстроен и держал в руке подозрительный сверток. Оказалось, что это пакет с белым веществом, вероятно, метамфетамина. Для углубленного осмотра транспортного средства правоохранители вместе с таможенниками привлекли служебную собаку Арчи, которая быстро нашла еще два пакетика с наркотическим веществом, спрятанные в футляре от наушников.

Водитель пытался дать взятку

Поняв серьезность ситуации, водитель попытался "решить вопрос", предложив пограничнику взятку в размере 100 евро. Однако инспектор отказался от неправомерной выгоды.

Деньги которые пытался дать водитель пограничнику. Фото: ГНСУ

Какое наказание нарушителю

В настоящее время взяткодатель задержан, и в отношении него открыто уголовное производство по статьям 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" и 305 "Контрабанда наркотических средств". Пограничники отмечают, что это уже третья попытка перемещения наркотических веществ через границу в этом пункте пропуска через неделю.