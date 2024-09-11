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На Одещині перекрили дві схеми переправки ухилянтів за кордон

11 вересня 2024 17:04
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одеській області перекрили дві схеми для ухилянтів
Групу ухилянтів затримали на кордоні. Фото: Facebook/ДПСУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Двоє проросійських блогерів організували схему переправлення за межі України військовозобов’язаних чоловіків. Також свої послуги ухилянтам пропонував мешканець прикордонного району Одещини.

Про це повідомили в управлінні СБУ в Одеській області

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Схема від блогерів

Двоє чоловіків, які незаконно залишили Україну, через власні канали у Telegram і TikTok з багатотисячною аудиторією шукали охочих виїхати за кордон. Клієнтам забезпечували трансфер та супровід маршрутом через так звану "зеленку". Вартість послуг становила до 9 тис. доларів і залежала від терміновості виконання.

Оперативники СБУ затримали "на гарячому" водійку, яка на власній автівці перевозила до кордону повз блокпости чергового ухилянта.   

Схема від місцевого мешканця

Іншу схему налагодив мешканець прикордонного району. Його спільники на автомобілі підвозили бажаючих залишити країну за декілька сотень метрів до лінії кордону. Далі їх на моторному човні перевозили через Кучурганський лиман на територію Молдови.  

Перекриття каналів

Обом блогерам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон заочно, адже вони перебувають за межами України. Їх оголосили в розшук.

Організатора другого каналу затримали в Одесі, а його спільника — поблизу одного з сіл на березі лиману, де він намагався переправити за кордон чотирьох ухилянтів. Їм також повідомлено про підозру.

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СБУ Одеса прикордонники Одеська область Новини Одеси ухилянти

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