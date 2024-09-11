В Одесской области перекрыли две схемы для уклоняющихся

Группу уклонистов задержали на границе. Фото: Facebook/ГПСУ

Двое пророссийских блогеров организовали схему переправки за пределы Украины военнообязанных мужчин. Также свои услуги уклонистам предлагал житель приграничного района Одесчины.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Одесской области.

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Схема от блогеров

Двое мужчин, незаконно покинувших Украину, через собственные каналы в Telegram и TikTok с многотысячной аудиторией искали желающих уехать за границу. Клиентам обеспечивали трансфер и сопровождение по маршруту через так называемую "зеленку". Стоимость услуг составляла до 9 тыс. долларов и зависела от срочности исполнения.

Оперативники СБУ задержали "на горячем" водительницу, которая на собственном автомобиле перевозила к границе мимо блокпостов очередного уклониста.

Схема от местного жителя

Другую схему наладил житель приграничного района. Его подельники на автомобиле подвозили желающих покинуть страну за несколько сотен метров до линии границы. Затем их на моторной лодке перевозили через Кучурганский лиман на территорию Молдовы.

Перекрытие каналов

Обоим блогерам сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу заочно, ведь они находятся за пределами Украины. Их объявили в розыск.

Организатора второго канала задержали в Одессе, а его подельника — вблизи одного из сел на берегу лимана, где он пытался переправить за границу четырех уклонистов. Им также сообщили о подозрении.