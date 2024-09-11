В Одессе заметили цветение и свечение воды

"Красный прилив" в Черном море у побережья Одессы. Фото: Facebook/Владислав Балинский

Море у побережья Одессы приобретает необычный цвет и светится ночью. Это может быть опасно для людей, ведь свидетельствует о наличии ядовитых веществ в морской воде.

Об этом сообщил в Facebook эколог, руководитель организации "Зеленый лист" Владислав Балинский.

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По словам эколога, явление, известное как "красный прилив", вызвано бурным ростом одноклеточных водорослей динофлагеллят, среди которых преобладает вид Lingylodinium polyedra. Эти водоросли содержат токсины, которые не только вызывают биолюминисценцию (т.е. свечение воды), но и могут вызвать аллергию при купании и отравлении при потреблении морепродуктов. Кроме того, существует опасность массовых заморов рыбы и других морских обитателей.

У побережья Одессы светится вода. Фото: Facebook/Владислав Балинский

Причиной массового размножения водорослей Владислав Балинский называет загрязнение и опреснение морской воды.

"Интересно, а как сброс Инфоксом плохо очищенных обратных вод в Одесский залив влияет на способность морской среды к самоочищению и на статус одесского курорта?" — спрашивает эколог.

Причины загрязнения

В организации "Зеленый лист" убеждены, что Одесский залив не приспособлен для выпуска сточных вод. Особенно учитывая, что в море попадают также грунтовые воды из дренажных тоннелей, неочищенные канализационные стоки из Крыжановки и уличные смывы со всего Пересыпского района (там нет ливневой канализации). Кроме того, морскую воду загрязняет и опресняет сток рек Днепр, Южный Буг и Днестр.