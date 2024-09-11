В Одесі помітили цвітіння і світіння води

"Червоний приплив" у Чорному морі біля узбережжя Одеси. Фото: Facebook/Владислав Балінський

Море біля узбережжя Одеси набуває незвичного кольору і світиться вночі. Це може бути небезпечним для людей, адже свідчить про наявність отруйних речовин у морській воді.

Про це повідомив у Facebook еколог, керівник організації "Зелений лист" Владислав Балінський.

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За словами еколога, явище, відоме як "червоний приплив", викликано бурхливим зростом одноклітинних водоростей динофлагеллят, серед яких переважає вид Lingylodinium polyedra. Ці водорості містять токсини, які не тільки викликають біолюминісценцію (тобто, світіння води), але й можуть спричинити алергію при купанні та отруєння при споживанні морепродуктів. Крім того, існує небезпека масових заморів риби та інших морських мешканців.

Біля узбережжя Одеси світиться вода. Фото: Facebook/Владислав Балінський

Причиною масового розмноження водоростей Владислав Балінський називає забруднення і опріснення морської води.

"Цікаво, а як скидання Інфоксом погано очищених зворотніх вод у Одеську затоку впливає на здібність морського середовища до самоочищення й на статус одеського курорту?" — запитує еколог.

Причини забруднення

В організації "Зелений лист" переконані, що Одеська затока не пристосована для випуску стічних вод. Особливо враховуючи, що у море потрапляють також ґрунтові води з дренажних тунелів, неочищені каналізаційні стоки з Крижанівки та вуличні змиви з усього Пересипського району (адже там немає зливової каналізації). Крім того, морську воду забруднює й опріснює стік річок Дніпро, Південний Буг та Дністер.