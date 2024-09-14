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Хотів дати хабар прикордоннику — на Одещині затримали водія вантажівки з наркотиками

14 вересня 2024 15:46
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Одещині водій вантажівки віз метамфетамін та ще й спробував дати хабаря прикордоннику
Вилучені наркотики на КПП. Фото: ДПСУ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В пункті пропуску "Орлівка" затримали водія вантажівки, який намагався провезти метамфетамін через кордон. Щоб уникнути відповідальності за порушення він ще й  запропонував хабар прикордоннику.

Про це у суботу, 14 вересня, повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

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Службовий собака знайшов наркотики у вантажівці. Фото: ДПСУ

Віз метамфетамін у вантажівці

Під час контролю вантажівки, прикордонник помітив, що водій був знервований і тримав у руці підозрілий згорток. Виявилось, що це був пакет із білою речовиною, ймовірно, метамфетаміном. Для поглибленого огляду транспортного засобу правоохоронці разом із митниками залучили службового собаку Арчі, який швидко знайшов ще два пакетики з наркотичною речовиною, сховані в футлярі від навушників.

Водій намагався дати хабар 

Зрозумівши серйозність ситуації, водій спробував "вирішити питання", запропонувавши прикордоннику хабар у розмірі 100 євро. Проте інспектор категорично відмовився від неправомірної вигоди.

Хотів дати хабар прикордоннику — на Одещині затримали водія вантажівки з метамфетаміном - фото 2
Гроші, які намагався дати водій прикордоннику. Фото: ДПСУ

Яке покарання порушнику

На цей час хабародавця затримано, і стосовно нього відкрито кримінальне провадження за статтями 369 Кримінального кодексу України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" та 305 "Контрабанда наркотичних засобів". Прикордонники зазначають, що це вже третя спроба переміщення наркотичних речовин через кордон у цьому пункті пропуску за тиждень.

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