Росія посилює атаки на порти Одещини та планує удари по газотранспортній системі

Одеський порт. Фото: УНІАН

Російські війська посилюють атаки на інфраструктуру Одещини та Дунайські порти. Окрім цього, загарбники також готують удари по українській газотранспортній системі у відповідь на успіхи експорту зерна та наближення зими.

Про це у суботу, 14 вересня, в етері телемарафону "Ми — Україна повідомив керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХ Павло Лакійчук.

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За його словами, протягом останніх днів над Чорним морем спостерігається підвищена активність: українські війська збили російський винищувач, який намагався завдати удару по радіолокаційних станціях, що контролюють ситуацію на морі та в повітрі.

"По-перше, це свідчить про те, що врожай ми зібрали. І зараз зерно потекло на експорт, значить в полі у нас все добре, чи не так погано. І ворогу це дуже не подобається. Знову осінній зимовий сезон, знову удари по нашій портовій інфраструктурі з метою, по-перше, зупинити потік коштів Україну", — сказав експерт.

Як каже Павло Лакійчук, про це свідчить і те, що російський бомбардувальник Ту-22 завдав удару по балкеру в економічній зоні Румунії, який прямував з українським зерном. Одночасно відбулися атаки дронами-камікадзе та ракетні обстріли Дунайських портів України, що свідчить про систематичні спроби Росії зупинити експорт зерна та перешкодити потоку доходів, які Україна використовує для оборони.

Атаки на газотранспортну систему

Окрім цього, на його думку, ці атаки також спрямовані на те, щоб відлякати міжнародних партнерів України та створити додатковий тиск на інфраструктуру. З наближенням зими очікується подальше посилення атак на критичні об’єкти, зокрема газотранспортну систему України. Це пов'язано з тим, що скоро закінчиться термін угоди про перекачування російського газу європейськими країнами.

"В січні 2025 року припиняє працювати українська газотранспортна система. В контексті угоди Європи з Російською Федерацією про перекачування російського газу європейським державам. І, судячи з усього, росіяни вирішили нарешті почати бити ще й по газотранспортній системі України, крім енергетики, крім електроенергетики, б'ють по об'єктах газових сховищ України", — каже Павло Лакійчук.

Аналітики відзначає, що їхній транзит ще триватиме три місяці щонайменше. Але вже вони завчасно починають бити, й, очевидно, ці цілі будуть одні з пріоритетних.