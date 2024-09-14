Миколаїв святкує у вільному місті: без масових заходів, але з вдячністю

Місто, яке вистояло — як Миколаїв святкує 235-річчя
Цього року Миколаїв святкує 235-річчя в умовах відносного спокою завдяки зусиллям Збройних Сил України. У місті не буде проводитися масових заходів, але все ж таки деякі заходи пройдуть.
Про це у суботу, 14 вересня, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Миколаїв святкує День міста
Очільник ОВА вирішив не анонсувати плани на святковий день публічно, але запевнив, що містяни в курсі подій, що відбуваються.
"Ми не організовуємо масових заходів цього року, але можемо дихати трохи вільніше і спокійніше завдяки нашим Збройним силам та всім миколаївцям. Ми пишаємося тим, що зустрічаємо цей день у вільному українському Миколаєві", — зазначив Віталій Кім.
Він підкреслив, що навіть попри відсутність масштабних святкувань, миколаївці вдячні за можливість відзначати цей день у безпеці. Збройні Сили продовжують працювати над повним звільненням окупованих територій України, і місцева громада активно підтримує їх у цій боротьбі.
Повернення миколаївців з полону
Зазначимо, що напередодні свята до міста після чергового обміну військовополоненими повернулися додому 13 морських піхотинців. За словами Віталія Кіма, в Миколаєві вже організовано два ветеранські хаби, які надають підтримку не лише військовим, а й їхнім родинам.
"Ми щасливі, що вдалося повернути частину наших хлопців і дівчат, але роботи ще багато попереду. Ми працюємо над створенням системи, в якій не ветерани шукатимуть необхідні послуги, а держава їх надаватиме автоматично", — зазначив очільник ОВА.
Він додав, що ці хаби вже працюють як центри допомоги, де ветерани можуть отримати медичну, психологічну та соціальну підтримку. Особлива увага приділяється родинам військових, які зникли безвісти.
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