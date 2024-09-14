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Город, который выстоял — как Николаев празднует 235-летие

14 сентября 2024 14:34
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Николаев празднует в свободном городе: без массовых мероприятий, но с благодарностью
Николаев с высоты. Фото: prostir.ua
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В этом году Николаев отмечает 235-летие в условиях относительного спокойствия благодаря усилиям Вооруженных Сил Украины. В городе не будут проводиться массовые мероприятия, но все же некоторые мероприятия пройдут.

Об этом в субботу, 14 сентября, в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Глава ОВА решил не анонсировать планы на праздничный день публично, но заверил, что горожане в курсе происходящих событий.

"Мы не организовываем массовые мероприятия в этом году, но можем дышать немного свободнее и спокойнее благодаря нашим Вооруженным силам и всем николаевцам. Мы гордимся тем, что встречаем этот день в свободном украинском Николаеве", — отметил Виталий Ким.

Он подчеркнул, что даже несмотря на отсутствие масштабных празднований, николаевцы благодарны за возможность отмечать этот день в безопасности. Вооруженные Силы продолжают работать над полным освобождением оккупированных территорий Украины и местная община активно поддерживает их в этой борьбе.

Возвращение николаевцев из плена

Отметим, что в канун праздника в город после очередного обмена военнопленными вернулись домой 13 морских пехотинцев. По словам Виталия Кима, в Николаеве уже организовано два ветеранских хаба, которые оказывают поддержку не только военным, но и их семьям.

"Мы счастливы, что удалось вернуть часть наших ребят, но работы еще много впереди. Мы работаем над созданием системы, в которой не ветераны будут искать необходимые услуги, а государство будет их предоставлять автоматически", — отметил глава ОВА.

Он добавил, что эти хабы уже работают в качестве центров помощи, где ветераны могут получить медицинскую, психологическую и социальную поддержку. Особое внимание уделяется семьям пропавших без вести военных.

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