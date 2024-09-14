В Одесской области аферист обманул двенадцать человек на почти 50 тысяч гривен

Полицейский записывает данные пострадавших. Фото: Нацполиция

Оперативники полиции задержали мошенника в Одесской области, который обманул 12 человек, продав вымышленную зарядную станцию. Злоумышленник присвоил почти 50 тысяч гривен задатков, полученных от доверчивых покупателей.

Об этом в субботу, 15 сентября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

По информации правоохранителей, двенадцать граждан попали на крючок афериста, обещавшего продать зарядную станцию через популярную интернет-платформу. Злоумышленник разместил объявление с фото и описанием устройства, которое на самом деле не имело в наличии. Стоимость товара составляла 9500 гривен, но за предоплату в среднем 3500 гривен покупатели получали обещания отправки, которых так и не дождались. После того как потерпевшие перечислили деньги на банковскую карту афериста, с ним прекратилась связь. В течение пяти дней злоумышленник получил около 50 тысяч гривен. Полиция установила личность правонарушителя и изъяла мобильный телефон и банковскую карту, которыми он пользовался для афер.

Какое наказание за мошенничество

Фигуранту дела выдвинуто подозрение по частям 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, в том числе повторное. Подозреваемому грозит до трех лет заключения. Следствие продолжается, а полиция призывает граждан быть осмотрительными при покупках в интернете и отдавать предпочтение наложенным платежам вместо предоплаты.