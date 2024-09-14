Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Продавал придуманную зарядную станцию — на Одесчине задержали афериста arrow

Продавал придуманную зарядную станцию — на Одесчине задержали афериста

14 сентября 2024 14:01
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одесской области аферист обманул двенадцать человек на почти 50 тысяч гривен
Полицейский записывает данные пострадавших. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Оперативники полиции задержали мошенника в Одесской области, который обманул 12 человек, продав вымышленную зарядную станцию. Злоумышленник присвоил почти 50 тысяч гривен задатков, полученных от доверчивых покупателей.

Об этом в субботу, 15 сентября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали дела

По информации правоохранителей, двенадцать граждан попали на крючок афериста, обещавшего продать зарядную станцию через популярную интернет-платформу. Злоумышленник разместил объявление с фото и описанием устройства, которое на самом деле не имело в наличии. Стоимость товара составляла 9500 гривен, но за предоплату в среднем 3500 гривен покупатели получали обещания отправки, которых так и не дождались. После того как потерпевшие перечислили деньги на банковскую карту афериста, с ним прекратилась связь. В течение пяти дней злоумышленник получил около 50 тысяч гривен. Полиция установила личность правонарушителя и изъяла мобильный телефон и банковскую карту, которыми он пользовался для афер.

Какое наказание за мошенничество

Фигуранту дела выдвинуто подозрение по частям 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, в том числе повторное. Подозреваемому грозит до трех лет заключения. Следствие продолжается, а полиция призывает граждан быть осмотрительными при покупках в интернете и отдавать предпочтение наложенным платежам вместо предоплаты.

Также важные новости дня по теме:

Одесса полиция мошенничество Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:17 Россияне атакуют гражданские объекты — Костин сообщил о результатах расследований

14:17 Популярная игра-тапалка Hamster Kombat готовится к листингу токена — что известно

14:16 Бойцы Третьей штурмовой показали, как поразили российские квадроциклы, БК и пехоту

14:08 Зеленский назвал страну, которая "помогает" Украине сбивать российские "Шахеды"

14:01 Зеленский трогательно обратился к украинским спортсменам в день физической культуры

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

14:01 Продавал придуманную зарядную станцию — на Одесчине задержали афериста

13:55 Лишение уклониста права вождения авто — какие действия должен совершить ТЦК

13:52 Военные США и Ирака ликвидировали четырех лидеров ИГИЛ

13:46 В партии Шольца предложили "мирную" инициативу по войне в Украине

13:38 Циклон "Аннет" испортит погоду в воскресенье — прогноз погоды на завтра

14:17 Россияне атакуют гражданские объекты — Костин сообщил о результатах расследований

14:17 Популярная игра-тапалка Hamster Kombat готовится к листингу токена — что известно

14:16 Бойцы Третьей штурмовой показали, как поразили российские квадроциклы, БК и пехоту

14:08 Зеленский назвал страну, которая "помогает" Украине сбивать российские "Шахеды"

14:01 Зеленский трогательно обратился к украинским спортсменам в день физической культуры

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

14:01 Продавал придуманную зарядную станцию — на Одесчине задержали афериста

13:55 Лишение уклониста права вождения авто — какие действия должен совершить ТЦК

13:52 Военные США и Ирака ликвидировали четырех лидеров ИГИЛ

13:46 В партии Шольца предложили "мирную" инициативу по войне в Украине

13:38 Циклон "Аннет" испортит погоду в воскресенье — прогноз погоды на завтра

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Text

12:49 Это путь к тоталитаризму — эксперт объяснил чем видеонаблюдение в Украине опасно

Text

11:49 Вредители в военной форме – нардеп Мазурашу заявил, что работники ТЦК должны отличаться от ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра