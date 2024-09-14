На Одещині аферист ошукав дванадцять осіб на майже 50 тисяч гривень

Поліцейська записує дані потерпілих. Фото: Нацполіція

Оперативники поліції затримали шахрая на Одещині, який ошукав 12 осіб, продавши вигадану зарядну станцію. Зловмисник привласнив майже 50 тисяч гривень завдатків, отриманих від довірливих покупців.

Про це у суботу, 15 вересня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

За інформацією правоохоронців, дванадцять громадян потрапили на гачок афериста, який обіцяв продати зарядну станцію через популярну інтернет-платформу. Зловмисник розмістив оголошення з фото та описом пристрою, якого насправді не мав у наявності. Вартість товару становила 9500 гривень, але за передоплату у середньому 3500 гривень покупці отримували обіцянки відправлень, яких так і не дочекалися. Після того, як потерпілі перерахували гроші на банківську картку афериста, з ним припинився зв'язок. Протягом п’яти днів зловмисник отримав майже 50 тисяч гривень. Поліція встановила особу правопорушника та вилучила мобільний телефон і банківську картку, якими він користувався для афер.

Яке покарання за шахрайство

Фігуранту справи висунуто підозру за частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, зокрема повторне. Підозрюваному загрожує до трьох років ув’язнення. Слідство триває, а поліція закликає громадян бути обачними при купівлях в інтернеті та віддавати перевагу післяплаті замість передоплати.