Росія атакувала Одещину дронами: прокуратура фіксує пошкодження інфраструктури

Наслідки атаки на Одеську область. Фото: Одеська прокуратура

Внаслідок нічних атак збройних сил РФ на Одещину 14 вересня були пошкоджені приватні домоволодіння та інфраструктура. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це у суботу, 14 вересня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Пошкоджені цивільні об'єкти на Одещині

Згідно з даними слідства, збройні сили РФ завдали чергових ударів по Одеському та Ізмаїльському районах за допомогою безпілотних літальних апаратів. Внаслідок цих атак зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарські споруди, складські приміщення та автомобілі.

Пошкоджений унаслідок атаки будинок. Фото: Одеська прокуратура

Наслідки нічної атаки на Одеську область. Фото: Одеська прокуратура

У людей повибивало вікна та знесло дах у будинках. Фото: Одеська прокуратура

Прокурори документують наслідки

Наразі триває огляд постраждалих об'єктів. Прокурори та слідчі документують чергові воєнні злочини Російської Федерації, щоб забезпечити повний перелік руйнувань та встановлення винних у скоєних злочинах.

Автівка, яка згоріла унаслідок нічної атаки. Фото: Одеська прокуратура

Вибиті вікна у будинку. Фото: Одеська прокуратура

Через вибухову хвилю знесло дах будинку. Фото: Одеська прокуратура

Найбільше дронів знищено над Одеською областю

Протиповітряна оборона півдня України вночі збила 32 ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131. Основні удари були зосереджені на Одеській області, де було знищено 27 дронів.