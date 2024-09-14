Росія атакувала Одещину дронами: прокуратура фіксує пошкодження інфраструктури

Росіяни вночі атакували цивільні об’єкти Одещини — прокуратура документує наслідки
Внаслідок нічних атак збройних сил РФ на Одещину 14 вересня були пошкоджені приватні домоволодіння та інфраструктура. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Про це у суботу, 14 вересня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Пошкоджені цивільні об'єкти на Одещині
Згідно з даними слідства, збройні сили РФ завдали чергових ударів по Одеському та Ізмаїльському районах за допомогою безпілотних літальних апаратів. Внаслідок цих атак зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарські споруди, складські приміщення та автомобілі.
Прокурори документують наслідки
Наразі триває огляд постраждалих об'єктів. Прокурори та слідчі документують чергові воєнні злочини Російської Федерації, щоб забезпечити повний перелік руйнувань та встановлення винних у скоєних злочинах.
Найбільше дронів знищено над Одеською областю
Протиповітряна оборона півдня України вночі збила 32 ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131. Основні удари були зосереджені на Одеській області, де було знищено 27 дронів.
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