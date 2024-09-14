Російські дрони знову атакували Одещину: пошкоджено будинки та інфраструктуру

Пошкоджений будинок на Одещині. Фото: Олег Кіпер

У ніч проти 14 вересня російські безпілотники атакували Одеський та Ізмаїльський райони. Напружена робота протиповітряної оборони тривала понад три години, і завдяки професійним діям українських захисників більшість дронів вдалося збити.

Про це у суботу, 14 вересня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Наслідки нічної атаки на Одещину

За його інформацією, внаслідок падіння уламків у передмісті Одеси було зруйновано три споруди на території приватного домогосподарства, пошкоджено житловий будинок та гараж. На щастя, ніхто не загинув і не постраждав.

Зруйнований будинок та гараж в Одесі. Фото: Олег Кіпер

В Одеському районі уламки дронів спричинили загоряння даху приватного будинку. Пожежу на площі 10 м² власники оперативно ліквідували самостійно. Також в іншому місці загорівся автомобіль та складське приміщення, проте рятувальники ДСНС швидко впоралися з пожежею. Інформації про постраждалих не надходило.

Будинок на Одещині, який постраждав від атаки дронами. Фото: Олег Кіпер

В Ізмаїльському районі внаслідок атаки дронів було пошкоджено стіну ангара, вікна та двері дачного будинку, але без загорання. Постраждалих також немає. Наразі правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту проти цивільного населення Одещини.

Скільки дронів збили на Одещині

Протиповітряна оборона півдня України вночі збила 32 ударні дрони-камікадзе "Shahed-136/131". Основні удари були зосереджені на Одеській області, де було знищено 27 дронів. Крім того, на Херсонщині збито 3 дрони, по одному — на Миколаївщині та Дніпропетровщині. Окрім ударних безпілотників, було також ліквідовано ворожий розвідувальний дрон "ZALA".