Российские дроны снова атаковали Одесщину: повреждены дома и инфраструктура

Поврежденный дом в Одесской области. Фото: Олег Кипер

В ночь на 14 сентября российские беспилотники атаковали Одесский и Измаильский районы. Напряженная работа противовоздушной обороны продолжалась более трех часов, и благодаря профессиональным действиям украинских защитников большинство дронов удалось сбить.

Об этом в субботу, 14 сентября, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Последствия ночной атаки на Одесчину

По его информации, в результате падения обломков в пригороде Одессы были разрушены три сооружения на территории частного домохозяйства, повреждены жилой дом и гараж. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Разрушенный дом и гараж в Одессе. Фото: Олег Кипер

В Одесском районе обломки дронов повлекли загорание крыши частного дома. Пожар на площади 10 кв.м владельцы оперативно ликвидировали самостоятельно. Также в другом месте загорелся автомобиль и складское помещение, однако спасатели ГСЧС быстро справились с пожаром. Информация о пострадавших не поступала.

Дом в Одесской области, пострадавший от атаки дронами. Фото: Олег Кипер

В Измаильском районе в результате атаки дронов была повреждена стена ангара, окна и двери дачного дома, но без возгорания. Пострадавших тоже нет. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта против гражданского населения Одесчины.

Сколько дронов сбили в Одесской области

Противовоздушная оборона юга Украины ночью сбила 32 ударных дрона-камикадзе Shahed-136/131. Основные удары были сосредоточены на Одесской области, где было уничтожено 27 дронов. Кроме того, в Херсонской области сбиты три дрона, по одному — на Николаевщине и Днепропетровщине. Кроме ударных беспилотников, был также ликвидирован вражеский разведывательный дрон ZALA.