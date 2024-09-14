Российские дроны снова атаковали Одесщину: повреждены дома и инфраструктура

Ночные взрывы на Одесчине — в ОВА показали последствия
В ночь на 14 сентября российские беспилотники атаковали Одесский и Измаильский районы. Напряженная работа противовоздушной обороны продолжалась более трех часов, и благодаря профессиональным действиям украинских защитников большинство дронов удалось сбить.
Об этом в субботу, 14 сентября, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Последствия ночной атаки на Одесчину
По его информации, в результате падения обломков в пригороде Одессы были разрушены три сооружения на территории частного домохозяйства, повреждены жилой дом и гараж. К счастью, никто не погиб и не пострадал.
В Одесском районе обломки дронов повлекли загорание крыши частного дома. Пожар на площади 10 кв.м владельцы оперативно ликвидировали самостоятельно. Также в другом месте загорелся автомобиль и складское помещение, однако спасатели ГСЧС быстро справились с пожаром. Информация о пострадавших не поступала.
В Измаильском районе в результате атаки дронов была повреждена стена ангара, окна и двери дачного дома, но без возгорания. Пострадавших тоже нет. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта против гражданского населения Одесчины.
Сколько дронов сбили в Одесской области
Противовоздушная оборона юга Украины ночью сбила 32 ударных дрона-камикадзе Shahed-136/131. Основные удары были сосредоточены на Одесской области, где было уничтожено 27 дронов. Кроме того, в Херсонской области сбиты три дрона, по одному — на Николаевщине и Днепропетровщине. Кроме ударных беспилотников, был также ликвидирован вражеский разведывательный дрон ZALA.
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