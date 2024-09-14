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Ночные взрывы на Одесчине — в ОВА показали последствия

14 сентября 2024 09:53
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Российские дроны снова атаковали Одесщину: повреждены дома и инфраструктура
Поврежденный дом в Одесской области. Фото: Олег Кипер
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В ночь на 14 сентября российские беспилотники атаковали Одесский и Измаильский районы. Напряженная работа противовоздушной обороны продолжалась более трех часов, и благодаря профессиональным действиям украинских защитников большинство дронов удалось сбить.

Об этом в субботу, 14 сентября, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Последствия ночной атаки на Одесчину

По его информации, в результате падения обломков в пригороде Одессы были разрушены три сооружения на территории частного домохозяйства, повреждены жилой дом и гараж. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Ночные взрывы в Одесской области — в ОВА показали последствия - фото 2
Разрушенный дом и гараж в Одессе. Фото: Олег Кипер

В Одесском районе обломки дронов повлекли загорание крыши частного дома. Пожар на площади 10 кв.м владельцы оперативно ликвидировали самостоятельно. Также в другом месте загорелся автомобиль и складское помещение, однако спасатели ГСЧС быстро справились с пожаром. Информация о пострадавших не поступала.

Ночные взрывы на Одесщине – в ОВА показали последствия - фото 3
Дом в Одесской области, пострадавший от атаки дронами. Фото: Олег Кипер

В Измаильском районе в результате атаки дронов была повреждена стена ангара, окна и двери дачного дома, но без возгорания. Пострадавших тоже нет. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта против гражданского населения Одесчины.

Сколько дронов сбили в Одесской области

Противовоздушная оборона юга Украины ночью сбила 32 ударных дрона-камикадзе Shahed-136/131. Основные удары были сосредоточены на Одесской области, где было уничтожено 27 дронов. Кроме того, в Херсонской области сбиты три дрона, по одному — на Николаевщине и Днепропетровщине. Кроме ударных беспилотников, был также ликвидирован вражеский разведывательный дрон ZALA.

Ночные взрывы в Одесской области — в ОВА показали последствия - фото 4
Информация о сбитых дронах. Фото: Отделение коммуникаций воздушного командования "Юг"

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10:52 Зеленский поздравил украинских танкистов с профессиональным праздником

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