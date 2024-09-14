Загроза з Чорного моря сьогодні: росіяни вивели сім споряджених ракетоносіїв

Імовірність масового обстрілу Одещини висока — у Чорне море виведено 16 російських кораблів
На ранок суботи, 14 вересня, в Чорному морі зафіксовано сім російських ракетоносіїв, оснащених крилатими ракетами, які здатні завдавати ударів по території України та Одеської області зокрема. "Калібри" перебувають на чергуванні й у Середземному морі. Тому рівень небезпеки наразі дуже високий.
Про це у суботу, 14 вересня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів на чергуванні
- У Чорному морі 16 ворожих кораблів, 7 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни
Ракетний крейсер "Москва" (Проєкт 1164 "Атлант").
- Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" в районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.
Малий ракетний корвет "Аскольд" (Проєкт 2280.0 "Каракурт").
- Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.
Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (Проєкт 12411М).
- Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.
Малий ракетний корвет "Серпухов" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").
- Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.
Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проєкт 636.3 "Варшавянка").
- Затонув 2 серпня 2024 року через отримані пошкодження внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ в порту Севастополь.
Які ракетоносії пошкодила Україна
Малий ракетний корвет "Великий Устюг" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").
- Був підбитий 14 червня 2022 року. Після ремонту повернувся до складу Каспійської флотилії.
Малий ракетний корвет на повітряній подушці "Самум" (Проєкт 1239 "Сивуч").
- Атакований надводними безпілотними катерами-камікадзе "Sea Baby" у Севастопольській бухті 14 вересня 2023 року. Корабель було відбуксовано на ремонт зі значними пошкодженнями.
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