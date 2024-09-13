Затори на трасі Одеса-Рені сьогодні увечері, 13 вересня

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

На трасі Одеса-Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у п'ятницю увечері, 13 вересня. Варто зазначити, що їхні розміри поки не є значними. Окрім цього, наразі збираються черги і з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається на виїзді з Одеси, в Маяках та перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку. Перед самим пунктом невелика черга.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" теж черги на перетин кордону. На картах ця ділянка помаранчева, що свідчить про утруднений рух.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. Невелика черга спостерігається біля самої переправи.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано.