В Одесі затримали начальника конвойної служби

Підозрюваний заповнює документи. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одеській області затримали трьох поліцейських. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем. Двох з них звільнили з поліції, третього відсторонили від посади.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Незаконний заробіток

За даними слідства, начальник конвойної служби одеської поліції вигадав схему незаконного збагачення. До бізнес-плану він залучив свого заступника та підлеглого співробітника. Разом вони організували особисту охорону та охорону житла відомого бізнесмена. За це той щомісяця платив поліцейському посадовцю по 8 тисяч доларів.

Деталі плану

Організатор схеми влаштував до свого підрозділу знайомого поліцейського. Той фактично на робочому місці не з’являвся, але отримував зарплату. У свою чергу, заступник начальника забезпечував липовому поліцейському документальне підтвердження присутності на службі. Він же займався розподілом незаконно отриманих грошей. Ця схема діяла з початку 2023 року по травень 2024 року. В результаті, державний бюджет втратив понад 500 тис. грн.

Покарання

Поліцейським повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу передбачає за цей злочин від трьох до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.