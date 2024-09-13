В Одессе задержан начальник конвойной службы

Подозреваемый заполняет документы. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области задержаны трое полицейских. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением. Двоих из них уволили из полиции, третьего отстранили от должности.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Незаконный заработок

По данным следствия, начальник конвойной службы одесской полиции придумал схему незаконного обогащения. В бизнес-план он привлек своего заместителя и подчиненного сотрудника. Вместе они организовали личную охрану и охрану жилья известного бизнесмена. За это тот ежемесячно платил полицейскому чиновнику по 8 тысяч долларов.

Детали плана

Организатор схемы устроил в свое подразделение знакомого полицейского. Тот фактически на рабочем месте не появлялся, но получал зарплату. В свою очередь, заместитель начальника обеспечивал липовому полицейскому документальное подтверждение присутствия на службе. Он же занимался распределением незаконно полученных денег. Эта схема действовала с начала 2023 по май 2024 года. В результате государственный бюджет потерял более 500 тыс. грн.

Наказание

Полицейским сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам. ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса предусматривает за это преступление от трех до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.