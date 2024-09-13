Пробки на трассе Одесса-Рени сегодня вечером, 13 сентября

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

На трассе Одесса-Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в пятницу вечером, 13 сентября. Стоит отметить, что их размеры пока не значительны. Кроме этого, сейчас собираются очереди и из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесщины.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

В сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается на выезде из Одессы, в Маяках и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Перед самым пунктом небольшая очередь.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказаче — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачее - Тудора" тоже очереди на пересечение границы. На картах этот участок оранжевый, свидетельствующий об затрудненном движении.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. Небольшая очередь наблюдается у самой переправы.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени - Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы.