Пробки на трассе Одесса-Рени сегодня вечером, 13 сентября

Поторопитесь с выездом — на трассе Одесса-Рени наблюдается скопление машин
На трассе Одесса-Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в пятницу вечером, 13 сентября. Стоит отметить, что их размеры пока не значительны. Кроме этого, сейчас собираются очереди и из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесщины.
Об этом Новости.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
В сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается на выезде из Одессы, в Маяках и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Перед самым пунктом небольшая очередь.
Очереди на КПП "Староказаче — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачее - Тудора" тоже очереди на пересечение границы. На картах этот участок оранжевый, свидетельствующий об затрудненном движении.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. Небольшая очередь наблюдается у самой переправы.
Очереди на КПП "Рени - Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы.
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