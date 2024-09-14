Угроза из Черного моря сегодня: россияне вывели семь снаряженных ракетоносителей

Ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

На утро субботы, 14 сентября, в Черном море зафиксированы семь российских ракетоносителей, оснащенный крылатыми ракетами, способными наносить удары по территории Украины и Одесской области в частности. "Калибры" находятся на дежурстве и в Средиземном море. Поэтому уровень опасности очень высокий.

Об этом в субботу, 14 сентября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве

В Черном море 16 вражеских кораблей, 7 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 5 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

Поражён крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

Утопленный на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").

Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Какие ракетоносители повредила Украина

Малый ракетный корвет "Большой Устюг" (Проект 2163.1 "Буян-М").

Был подведен 14 июня 2022 года. После ремонта вернулся в состав Каспийской флотилии.

Малый ракетный корвет на воздушной подушке "Самум" (Проект 1239 "Сывуч").