Угроза из Черного моря сегодня: россияне вывели семь снаряженных ракетоносителей

Вероятность массового обстрела Одесчины высокая — в Черное море выведено 16 российских кораблей
На утро субботы, 14 сентября, в Черном море зафиксированы семь российских ракетоносителей, оснащенный крылатыми ракетами, способными наносить удары по территории Украины и Одесской области в частности. "Калибры" находятся на дежурстве и в Средиземном море. Поэтому уровень опасности очень высокий.
Об этом в субботу, 14 сентября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей на дежурстве
- В Черном море 16 вражеских кораблей, 7 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 5 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.
Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны
Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").
- Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.
Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").
- Поражён крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.
Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).
- Утопленный на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.
Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").
- Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.
Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").
- Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.
Какие ракетоносители повредила Украина
Малый ракетный корвет "Большой Устюг" (Проект 2163.1 "Буян-М").
- Был подведен 14 июня 2022 года. После ремонта вернулся в состав Каспийской флотилии.
Малый ракетный корвет на воздушной подушке "Самум" (Проект 1239 "Сывуч").
- Атакован надводными беспилотными катерами-камикадзе Sea Baby в Севастопольской бухте 14 сентября 2023 года. Корабль был отбуксирован на ремонт со значительными повреждениями.
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