На Одещині затримано чоловіків за погрози гранатами: одному загрожує до семи років ув'язнення

Поліцейський складає протокол. Фото: ГУНП в Одеській області

Двоє жителів Одеської області погрожували своїм близьким використанням бойових гранат. Поліція оперативно затримала правопорушників і вилучила небезпечні боєприпаси. Одного з чоловіків уже відправлено на лаву підсудних.

Про це у суботу, 15 вересня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Погрожував гранатою дружині

За інформацією поліції, мешканець одного з сіл Татарбунарської громади погрожував своїй дружині підірвати гранату через її бажання розлучитися. Правоохоронців про цей інцидент повідомив малолітній син потерпілої. Прибувши на місце інциденту, поліцейські виявили вибухонебезпечний предмет у будинку, де мешкала сім'я. Гранату вилучили, а шантажисту світить до семи років ув'язнення. А ось подавати заяву щодо домашнього насильства дружина відмовилася.

Під час сварки дістав гранату

Також на спецлінію "102" подзвонила жителька Ізмаїла і розповіла, що під час сварки з сусідом він приніс з дому гранату. Чоловік показав вибухонебезпечний предмет, натякнув, що може застосувати його, якщо жінка не буде добре поводитися, і пішов геть. Поліція знайшла боєприпас у будинку постраждалої.

Експерти підтвердили, що обидві вилучені гранати Ф-1 є бойовими і були повністю придатні для вибуху. Обидва чоловіки підозрюються за статтею 263 КК України — незаконне зберігання та носіння боєприпасів.