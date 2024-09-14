В Одесской области задержаны мужчины за угрозы гранатами: одному грозит до семи лет заключения

Полицейский составляет протокол. Фото: ГУНП в Одесской области

Два жителя Одесской области угрожали своим близким использованием боевых гранат. Полиция оперативно задержала правонарушителей и изъяла опасные боеприпасы. Один из мужчин уже отправлен на скамью подсудимых.

Об этом в субботу, 15 сентября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Изъятая граната. Фото: ГУНП в Одесской области

Угрожал гранатой жене

По информации полиции, житель одного из сел Татарбунарской громады угрожал своей жене взорвать гранату из-за ее желания развестись. Правоохранителей об этом инциденте уведомил малолетний сын потерпевшей. Прибыв на место инцидента, полицейские обнаружили взрывоопасный предмет в доме, где проживала семья. Гранату изъяли, а шантажисту светит до семи лет заключения. А вот подавать заявление по поводу домашнего насилия жена отказалась.

Во время ссоры достал гранату

Также на спецлинию 102 позвонила жительница Измаила и рассказала, что во время ссоры с соседом он принес из дома гранату. Мужчина показал взрывоопасный предмет, намекнул, что может применить его, если женщина не будет хорошо себя вести, и ушел. Полиция обнаружила боеприпас в доме пострадавшей.

Эксперты подтвердили, что обе изъятые гранаты Ф-1 являются боевыми и полностью пригодны для взрыва. Оба мужчины подозреваются по статье 263 УК Украины — незаконное хранение и ношение боеприпасов.