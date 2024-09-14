Россия атаковала Одесщину дронами: прокуратура фиксирует повреждение инфраструктуры

Россияне ночью атаковали гражданские объекты Одесчины — прокуратура документирует последствия
В результате ночных атак вооруженных сил РФ на Одесчину 14 сентября были повреждены частные домовладения и инфраструктура. Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Об этом в субботу, 14 сентября, сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Повреждены гражданские объекты в Одесской области
Согласно данным следствия, вооруженные силы РФ нанесли очередные удары по Одесскому и Измаильскому районам с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате этих атак зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, складские помещения и автомобили.
Прокуроры документируют последствия
В настоящее время идет осмотр пострадавших объектов. Прокуроры и следователи документируют очередные военные преступления Российской Федерации, обеспечивающие полный перечень разрушений и установления виновных в совершенных преступлениях.
Больше всего дронов уничтожено над Одесской областью
Противовоздушная оборона юга Украины ночью сбила 32 ударных дрона-камикадзе Shahed-136/131. Основные удары были сосредоточены на Одесской области, где было уничтожено 27 дронов.
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