Россия атаковала Одесщину дронами: прокуратура фиксирует повреждение инфраструктуры

Последствия атаки в Одесскую область. Фото: Одесская прокуратура

В результате ночных атак вооруженных сил РФ на Одесчину 14 сентября были повреждены частные домовладения и инфраструктура. Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом в субботу, 14 сентября, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Разрушенное здание в Одесской области. Фото: Одесская прокуратура

Повреждены гражданские объекты в Одесской области

Согласно данным следствия, вооруженные силы РФ нанесли очередные удары по Одесскому и Измаильскому районам с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате этих атак зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, складские помещения и автомобили.

Поврежденный вследствие атаки дом . Фото: Одесская прокуратура

Последствия ночной атаки на Одесскую область. Фото: Одесская прокуратура

У людей выбило окна и снесло крышу в домах. Фото: Одесская прокуратура

Прокуроры документируют последствия

В настоящее время идет осмотр пострадавших объектов. Прокуроры и следователи документируют очередные военные преступления Российской Федерации, обеспечивающие полный перечень разрушений и установления виновных в совершенных преступлениях.

Автомобиль, который сгорел в результате ночной атаки. Фото: Одесская прокуратура

Выбитые окна в доме. Фото: Одесская прокуратура

Из-за взрывной волны снесло крышу дома. Фото: Одесская прокуратура

Больше всего дронов уничтожено над Одесской областью

Противовоздушная оборона юга Украины ночью сбила 32 ударных дрона-камикадзе Shahed-136/131. Основные удары были сосредоточены на Одесской области, где было уничтожено 27 дронов.